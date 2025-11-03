Историческа кула се срути в Рим, трима души са ранени

Шейсет и четири годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА. 

Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден строителният работник, който е бил откаран с мозъчно-черепна травма в близка болница. 

При срутването са били ранени още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

Пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи през 2026 г.

