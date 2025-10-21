Испания върна дългогодишните спорове в ЕС за лятното часово време

Европейските часовници ще бъдат върнати с един час назад в неделя, 26 октомври, за да влезе в сила зимното часово време. То ще действа до 29 март 2026 г., когато Европа отново ще превърти стрелките и ще се върне към лятното часово време. Испания обаче реши да възобнови отдавнашния спор дали трябва да има подобна смяна на времето или не, съобщава испанската ЕФЕ, цитирана от БТА.

Практиката, въведена за първи път от Германската империя по време на Първата световна война за пестене на енергия, беше възобновена след петролната криза през 70-те години и хармонизирана в рамките на Европейската общност през 1980 г.

Всяка есен обаче дебатите за смисъла на тази практика се разпалват с нова сила. Испания смята, че смяната на времето е остаряла мярка и официално поиска възобновяване на дискусията в рамките на Европейския съюз, като постави въпроса в дневния ред на вчерашното заседание на енергийните министри в Люксембург.

„Смяната на времето два пъти годишно вече няма смисъл. Тя почти не води до спестяване на енергия и се отразява негативно на здравето и ежедневието на хората“, заяви испанският премиер Педро Санчес във видеообръщение вчера.

Испания прилага смяната на часовото време за първи път през 1918 г. Практиката се въвежда без прекъсване от 1974 г. Според национално проучване от 2023 г. обаче 67% от испанците подкрепят премахването ѝ. От енергийното министерство в Мадрид отбелязват, че доказателствата за реални икономии са „все по-слаби“, тъй като „енергийната система се е развила значително“.

Финландия, Полша и Европейската комисия подкрепиха испанската инициатива. През 2018 г. ЕК предложи премахването на лятното часово време, след като Финландия постави въпроса година по-рано. Обществено обсъждане с участието на 4,5 милиона европейци показа, че 84% са против смяната на часовото време. Това доведе до приемане на директива от Европейския парламент през 2019 г., която предвиждаше до 2021 г. на превъртането на стрелките да бъде сложен край, но инициативата остана блокирана в Съвета на ЕС.

Полша се опита безуспешно да възобнови дискусията по-рано тази година, а ирландският евродепутат Шон Кели призова датското председателство на ЕС да започне наново преговорите.

„Научни доказателства показват, че смяната на времето нарушава съня, увеличава здравните рискове и води до повече пътнотранспортни произшествия“, посочи Кели.

ЕП ще разгледа отново темата тази седмица, но дипломатически източници коментират пред ЕФЕ, че напредъкът е ограничен и че ситуацията едва ли ще се промени скоро.

Подкрепата за премахването на смяната на времето варира в различните страни от ЕС. В Германия 70% от гражданите я определят като „безсмислена“, показват данни на агенция "Форза". В Швеция (58%) и Дания (56%) мнозинството също е против, сочи проучване на "Югов" от 2023 г.

Португалия, Гърция и Кипър по-рано се обявиха срещу отмяна на сега действащата система, докато Франция заяви, че е отворена за обсъждане.

За да бъде приета промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС.

В световен мащаб около 70 държави, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време.

Повечето страни в Африка, както и Китай, Япония, Южна Корея и Индия, не го правят. През последните години Азербайджан, Йордания, Намибия, Русия, Турция и Уругвай също прекратиха практиката.