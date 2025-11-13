Испания глоби Х за фалшиви реклами за инвестиции в криптовалута

Испания глоби с 5 милиона евро социалната мрежа Х. Санкцията е заради публикуване на фалшиви реклами за инвестиции в криптовалути.

Решението е на испанската Национална комисия по ценните книжа. Глобата е наложена на компанията Twitter International – собственик на платформата Х, за това, че не е блокирала реклами за потенциални финансови измами, свързани с Quantum AI.

Квантовият изкуствен интелект използва изображения на известни личности, за да придружи фалшиви новинарски истории, които рекламират търговия на криптовалути с обещания за огромни печалби.

Още преди да започне разследването през 2023 година Комисията по ценните книжа сигнализира за такива измами, при които е използвано лицето на крал Фелипе Шести.

Въпреки предупрежденията, рекламите са продължили да се появяват в социалната мрежа Х. Компанията не е представила никакви аргументи.

Изискването на държавния регулатор за проверка на публикуваното съдържание за предотвратяване на измами е ограничено до платена реклама, което означава, че не се прилага за съдържание, качено от реални или фиктивни потребители, посочва БНР.