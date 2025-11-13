Испания глоби Х за фалшиви реклами за инвестиции в криптовалута

OFFNews 13 ноември 2025 в 21:47 1040 1
Криптовалута

Испания глоби с 5 милиона евро социалната мрежа Х. Санкцията е заради публикуване на фалшиви реклами за инвестиции в криптовалути.

Решението е на испанската Национална комисия по ценните книжа. Глобата е наложена на компанията Twitter International – собственик на платформата Х, за това, че не е блокирала реклами за потенциални финансови измами, свързани с Quantum AI.

Квантовият изкуствен интелект използва изображения на известни личности, за да придружи фалшиви новинарски истории, които рекламират търговия на криптовалути с обещания за огромни печалби.

Още преди да започне разследването през 2023 година Комисията по ценните книжа сигнализира за такива измами, при които е използвано лицето на крал Фелипе Шести.

Въпреки предупрежденията, рекламите са продължили да се появяват в социалната мрежа Х. Компанията не е представила никакви аргументи.

Изискването на държавния регулатор за проверка на публикуваното съдържание за предотвратяване на измами е ограничено до платена реклама, което означава, че не се прилага за съдържание, качено от реални или фиктивни потребители, посочва БНР.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    440

    1

    4I4ATA

    13.11 2025 в 23:19

    -0
    +2
    https://technews.bg/article-173075.html и тия цървули рекламират пирамида, и?
     