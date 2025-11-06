Ирак отказа да товари нефт за ''Лукойл''

Иракската държавна фирма Somo отмени товаренето на три карга суров петрол от находището West Qurna-2, съобщават източници на "Ройтерс". По график зареждането на танкерите е било насрочено за 11, 16 и 26 ноември.
Причината са западните санкции. Руската "Лукойл" държи 75% от компанията, която експлоатира въпросното находище. Другият съдружник е иракската North Oil Company.
На руския петролен гигант му става става все по-трудно да поддържа задграничните си бизнес.Ззападните санкции вече нарушиха товаренето на петрол в Ирак, работата на помпените станции във Финландия и търговията в Швейцария, а новите ограничения, наложени от САЩ и Обединеното кралство през октомври, допълнително усложняват ситуацията.
Ефектът на санкциите вече се усеща в различни региони, където "Лукойл" оперира.
Базираната в Женева Litasco, търговското звено на "Лукойл", се затруднява да наема кораби, откакто Великобритания наложи санкции, защото корабните брокери, базирани в Обединеното кралство, отказват да работят с тях, пише Ройтерс. Говори се и за съкращения в Litasco, която е собственик и на рафинерията в Бургас.
Във Финландия банките също са започнали да отказват услуги на веригата бензиностанции Teboil, които са собственост на "Лукойл".
Най-новите санкции на САЩ срещу двата руски петролни гиганта "Роснефт" и "Лукойл" влизат в сила от 21 ноември, но много бизнеси бързат да скъсат връзките си с "токсичните" руски компании преди изтичането на срока. Други пък се опитват да постигнат отсрочки.
Активите на "Лукойл" у нас включват бургаския нефтохимически комплекс, едноименната верига бензиностанции, огромна складове база, петролопроводи и др.
