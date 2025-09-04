Индиец получи смъртна присъда, след като запали жена си заради тъмната ѝ кожа

Индиец е осъден на смърт, след като изгори жива съпругата си заради цвета на кожата й. В показания преди смъртта си Лакшми каза, че съпругът й Кишандас „постоянно я е тормозил заради тъмния цвят на кожата й“.

Окръжният съдия на град Удайпур Рахул Чоудхари обясни смъртната присъда с това, че убийството попада в категорията „най-редките от редките“ и е „престъпление срещу човечеството“, съобщи Би Би Си.

Адвокатът на Кишандас заяви, че клиентът му е невинен и че ще обжалват присъдата.

Убийството на Лакшми преди 8 г. и присъдата, произнесена през изминалия уикенд, станаха главни новини в страната, където обсебването от цвета на кожата е добре известно.

Според съдебното решение нападението над Лакшми е станало в нощта на 24 юни 2017 г.

В присъдата се цитират показанията, които тя е дала преди смъртта си на полицията, лекарите и съдебните органи.

Лакшми казва, че съпругът й често я наричал „кали“ или „тъмнокожа“ и се подигравал на цвета на кожата й от момента на сватбата им през 2016 г.

В нощта на смъртта й Кишандас донесъл пластмасова бутилка с кафява течност – казал, че това е препарат, който ще изсветли кожата й.

Според показанията, той изсипал течността върху тялото й, а когато тя се оплакала от миризмата на киселина, той я запалил с ароматна пръчица. Когато кожата й се възпламенила, Кишандас излял остатъка от течността върху съпругата си и избягал.

Родителите и сестрата на Кишандас я откарали в болница, където по-късно тя починала.

„Няма да е преувеличено да се каже, че това разтърсващо жестоко престъпление е било извършено не само срещу Лакшми, но и срещу цялото човечество“, заяви съдия Чоудхари в решението си.

Според него Кишандас „предал доверието й“ и проявил „излишна жестокост, изливайки върху жената останалата течност“, когато тя вече била обхваната от пламъците.

„Това е престъпление, което разтърсва съвестта на човечеството и което е невъзможно дори да си представим в едно здраво и цивилизовано общество“, добави съдията в решението си.

Прокурор Динеш Паливал нарече решението „историческо“ и заяви, че се надява то да послужи като „урок за другите членове на обществото“.

„Млада жена на малко над 20 г. беше брутално убита. Тя беше нечия сестра, нечия дъщеря, имаше хора, които я обичаха. Ако ние не спасим нашите дъщери, тогава кой ще го направи?“, запита той.

Паливал съобщи, че е изпратил решението във Върховния съд за потвърждаване на смъртната присъда, но добави, че осъденият има 30 дни, за да я обжалва.

Адвокатът на Кишандас Сурендра Кумар Менария опонира, че смъртта на Лакшми е била случайна и че срещу клиента му са повдигнати фалшиви обвинения и няма никакви доказателства.

Решението на съда в Удайпур отново привлече вниманието към нездравословния стремеж към светла кожа в Индия. Момичетата и жените с по-тъмен цвят са обект на унизителни прякори и дискриминация, а продуктите за изсветляване на кожата носят милиарди долари на производителите. В брачните рубрики почти винаги се подчертава цветът на кожата, а по-светлокожите булки са по-търсени.