Индия реши да намали обемите на закупения руски петрол

Индийските нефтопреработвателни компании планират да намалят обемите на закупувания суров руски нефт в следващите седмици, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Частни и държавни нефтопреработвателни компании, включително Reliance Industries, ще намалят обема от 1,8 на 1,4-1,6 млн. барела дневно, считано от октомври.

Намалението е свързано с митата на САЩ, които влизат в сила на 27 август. Заедно с по-рано въведените търговски такси, крайната тарифа за Индия може да достигне скок от 50%, ако тя не сключи търговско споразумение с Доналд Тръмп.

Тръмп обяснява въвеждането на мита срещу Индия с това, че тя продължава да купува руски петрол и така спонсорира войната в Украйна.

Премиерът на Индия Нарендра Моди отхвърли идеята за отказ от руски петрол. Индия купува до 37% от целия руски износ на нефт, каза пред агенцията експерт от фирмата Kasatkin Consulting.

Financial Times писа, че на Индия е трудно да намери заместител на 2 млн. барела суров нефт на ден от Русия. Затова само намаляване на вноса, а не пълно отказване, може да бъде компромисен вариант.