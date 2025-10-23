И ВСУ санкционира Роснефт - взриви Рязанската рафинерия

23 октомври 2025
Експлозии и пожар са регистриранив района на Рязанския нефтопреработвателен завод, най-голямата рафинерия в централна Русия. Това съобщава Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.

По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на Украинските отбранителни сили са унищожили стратегически вражески обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили.

„Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.

Според Генералния щаб Рязанския нефтопреработвателен завод е една от най-големите в централна Русия и е собственост на Роснефт.

Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки на окупационните сили.

„Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, посочват военните в Киев.

Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и вражески склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.

„Според наличната информация целта е била унищожена; наблюдавани са детонации и експлозии на боеприпаси“, се казва в изявлението.

    Зелка, не разбрах от кого е нападната Рассия. Тя сама си избра този подход и средства за решаване на проблеми.

    И Путин може да превземе Киев за три дни, ама не иска!
    Иска да мъчи Запада, да го мъчи.

    Победата може да бъде заповядана когато си иска!

    Ама той стиска зъби!

    И друго стиска, да не се нас@р@ !

    Ураааа таваришчи и таваришчутки!

    Хахахахаха, легендарната зелка и тя като Митята се е напукала с нещо некачествено. Зелка, в случая твоята Матушка нападна Украйна, а не обратното. Забрави ли? А ако Батюшката ти обяви моГилизация, ще стане каквото стана преди 3 години - няколко милиона здрави, прави и образовани руснаци ще се изнесат от тая кочина. И ще трябва да моГилизира тумбаците от Думата. Хахахахахаха!

    Айде, зелка, давай, 140млн ЩИКА, копеле, това е сила :D

    Нямало е случай в историята Русия да бъде нападната и впоследствие руснаците да не са стигнали до столицата. То и сега натам върви. Курск се измести в Суми. Междудругото колкото и да мразите Путин той е последната сила, която спира тоталното унищожение на Украйна. Не може да си представите какво недоволство има в Русия да се обяви пълна мобилизация, тотална война и преди всичко да бъде думнато английското посолство

    Тези санкции трябва да продължат до разпадането на блатната кочина!

    Ехааа! Само така!
    Ама те вече имали имунитет срещу всякакви санкции. Путью ги имунизирал лично.

    Този тип санкции са най-ефективни. :)
     
