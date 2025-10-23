И ВСУ санкционира Роснефт - взриви Рязанската рафинерия

Експлозии и пожар са регистриранив района на Рязанския нефтопреработвателен завод, най-голямата рафинерия в централна Русия. Това съобщава Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.
По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на Украинските отбранителни сили са унищожили стратегически вражески обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили.
„Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.
Според Генералния щаб Рязанския нефтопреработвателен завод е една от най-големите в централна Русия и е собственост на Роснефт.
Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки на окупационните сили.
„Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, посочват военните в Киев.
Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и вражески склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.
„Според наличната информация целта е била унищожена; наблюдавани са детонации и експлозии на боеприпаси“, се казва в изявлението.
6905
8
23.10 2025 в 17:30
13023
7
23.10 2025 в 17:16
Иска да мъчи Запада, да го мъчи.
Победата може да бъде заповядана когато си иска!
Ама той стиска зъби!
И друго стиска, да не се нас@р@ !
Ураааа таваришчи и таваришчутки!
2970
6
23.10 2025 в 17:07
1170
5
23.10 2025 в 17:03
2800
4
23.10 2025 в 16:53
2005
3
23.10 2025 в 16:15
3930
2
23.10 2025 в 16:13
Ама те вече имали имунитет срещу всякакви санкции. Путью ги имунизирал лично.
3148
1
23.10 2025 в 16:07
