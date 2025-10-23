И ВСУ санкционира Роснефт - взриви Рязанската рафинерия

Експлозии и пожар са регистриранив района на Рязанския нефтопреработвателен завод, най-голямата рафинерия в централна Русия. Това съобщава Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.

По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на Украинските отбранителни сили са унищожили стратегически вражески обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили.

„Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.

Според Генералния щаб Рязанския нефтопреработвателен завод е една от най-големите в централна Русия и е собственост на Роснефт.

Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки на окупационните сили.

„Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, посочват военните в Киев.

Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и вражески склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.