И Латвия ограничи авиотрафика по границите с Беларус и Русия

OFFNews 11 септември 2025 в 14:43 181 0
карта
Зоната с ограничения на авиотрафика.

Полша и Латвия ограничават въздушното пространство по границите си с Украйна, Беларус и Русия, съобщава Новая газета Европа.

Полша преустанови гражданския въздушен трафик през нощта близо до границата с Украйна и Беларус. Ограниченията са в сила от 10 септември до 9 декември, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили.

Освен това Полша ще затвори окончателно границата с Беларус, заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински в ефира на Tok FM.

Латвия също ще затвори въздушното пространство на границата с Беларус и Русия, заяви министърът на отбраната на страната Андрис Спрудс. Ограниченията ще бъдат в сила от 18:00 часа на 11 септември до поне 18 септември.

Министърът отбеляза, че в момента се оценява необходимостта от пълно затваряне на източната сухопътна граница, но такова решение трябва да бъде взето съвместно с Естония и Литва.

Междувременно латвийският Сейм е внесъл в Комисията по национална сигурност за разглеждане проект на резолюция за пълното затваряне на границата на Латвия с Беларус и Русия за времето на руско-беларуските военни учения „Запад-2025“ - от 12 до 16 септември.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Екатерина Захариева: Нужно е общо подсилване на източните граници, защото те пазят нас