И Казахстан хареса плана на Тръмп за мир в Украйна

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев подкрепи днес усилията на американския си колега Доналд Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна, както и представения от него план, предаде националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на изявление на президентството в Астана.

„В днешната сложна геополитическа ситуация аз подкрепям усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна, а също така представения от него план“, заяви Токаев на съвместна пресконференция с премиера на Армения Никол Пашинян.

По-рано беше съобщено, че САЩ са предали проект на мирен план на украинския президент Володимир Зеленски. 28-точковият план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна е разработен от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф с участието на държавния секретар Марко Рубио, съобщава БТА.