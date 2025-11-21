И Казахстан хареса плана на Тръмп за мир в Украйна

OFFNews 21 ноември 2025 в 15:01 266 0
Токаев
Касим-Жомарт Токаев.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев подкрепи днес усилията на американския си колега Доналд Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна, както и представения от него план, предаде националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на изявление на президентството в Астана.

„В днешната сложна геополитическа ситуация аз подкрепям усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна, а също така представения от него план“, заяви Токаев на съвместна пресконференция с премиера на Армения Никол Пашинян.

По-рано беше съобщено, че САЩ са предали проект на мирен план на украинския президент Володимир Зеленски. 28-точковият план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна е разработен от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф с участието на държавния секретар Марко Рубио, съобщава БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени