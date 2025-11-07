Хотел на Тръмп ще изникне на историческо място от бомбардировките в Белград

Сръбските депутати одобриха в петък проект за събаряне на историческа сграда в Белград, за да бъде построен хотел от веригата на Доналд Тръмп, съобщава американският в. "Ню Йорк таймс".

Става въпрос за сграда с историческа символика - бивш многоетажен комплекс на генщаба, поразен при натовските атаки през 1999 г. Сградата е със специален статут на архитектурна и културна забележителност, който бе свален, за да се даде зелена светлина за новия луксозен хотел.

Проектът за хотел от веригата Trump Tower и апартаменти е за половин милиард долара, според "Ню Йорк таймс". Плановете бяха в застой, след като подкрепящите строителството представители на властта бяха обвинени в измами, припомня вестникът. Миналата седмица обаче депутати от партията на президента Александър Вучич съобщиха, че ще използват извънредна разпоредба в конституцията, за да внесат закон, който ще рестартира проекта. Това донесе критики от студенти, прокурори, културни дейци и опозиционни политици.

Депутатът Миленко Йованов, който внесе мярката, заяви във вторник в парламента, че тя ще „съживи разрушените от бомбардировки сгради, които стоят празни без план какво да се прави с тях“, пише изданието. Той също така каза, че хотелът може да помогне за подобряване на отношенията със „сегашната администрация на Тръмп“ в момент, когато Сърбия се опитва да поддържа връзки както с Москва, така и със Запада. Тръмп наложи 35-процентни мита върху сръбския внос, а американските санкции са засегнали руска компания — основен доставчик на петрол за Сърбия — както и някои от съюзниците на Вучич, допълва "Ню Йорк таймс".

Тръмп първоначално е заявил интерес към мястото през 2013 г. През май 2024 г. Сърбия е одобрила строежа на хотел със 175 стаи, търговски площи и над 1500 жилища чрез 99-годишен наем на компания, свързана със зетя на Тръмп — Джаред Къшнър.

Малко след преизбирането на Тръмп сръбското правителство обяви, че мястото вече няма статут на културно наследство, но прокуратурата повдигна обвинение срещу директора на държавния институт по култура за фалшифициране на документи, оправдаващи премахването на защитения статут. Обвинения бяха повдигнати и срещу други държавни служители. Новият закон отменя съществуващите регулации, които уреждат използването на комплекса, включително защитата му като културен паметник. Законът е приет чрез конституционна процедура, която според експерти е предназначена само за извънредни ситуации.