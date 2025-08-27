Холерата взе още 70 жертви в лагер за судански бежанци в Чад

Епидемии от заболяването са регистрирани в 20 африкански държави

OFFNews 27 август 2025 в 08:39 250 0
Поставят ваксина срещу холера на жена в столицата на Судан Хартум

Снимка БТА/АП архив
Жена в суданската столица Хартум приема ваксина срещу холера

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. Шестдесет и осем от тях са с фатален изход, уточнява БТА. 

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     