Хегсет уволни шефа на военното разузнаване на САЩ

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни ръководителя на Агенцията за военно разузнаване на САЩ Джефри Круз и двама други висши военни командири, съобщи "Ройтерс", като се позова на трима американски представители.
Засега не са ясни мотивите за уволнението на генерал-лейтенант Джефри Круз.
Хегсет е наредил отстраняването и на началника на резервите на ВМС на САЩ и на командира на Командването за специални операции на ВМС.
И тримата служители са обявили по-късно, че не им е известно защо са били уволнени.
„Уволнението на поредния висш служител по националната сигурност подчертава опасния навик на администрацията на Тръмп да третира разузнаването като тест за лоялност, а не като средство за защита на страната ни“, заяви американският сенатор Марк Уорнър, който е заместник-председател на Специалната комисия по разузнаване на Сената.
За уволнението първи съобщи вестник „Вашингтон пост“.
Този ход изглежда като поредния опит на администрацията на Тръмп да накаже настоящи и бивши военни, разузнавателни и правоохранителни служители, чиито възгледи се считат за противоречащи на тези на Тръмп, пише "Ройтерс".
23.08 2025 в 22:29
23.08 2025 в 21:50
Тръмп установи два нови празника: Кога е следващият?
Видео по-горе: Тръмп обявява четвъртък, 8 май, за „Ден на победата“ за САЩ в чест на Втората световна война
По-рано тази година президентът Тръмп установи два нови национални празника , единият от които вече отбелязахме. И така, кога е следващият?
Не е далеч и вече е отбелязано в календара ви.
През май Тръмп обясни в предаването „Truth Social“, че и двата празника са предназначени да отбележат края на Първата и Втората световни войни.
„Спечелихме две световни войни, но никога не си приписахме заслугите за това – всички останали го правят!“, каза Тръмп по това време. „По целия свят съюзниците празнуват победата, която ние постигнахме във Втората световна война. Единствената държава, която не празнува, са Съединените американски щати, а победата беше постигната само благодарение на нас.“
23.08 2025 в 21:44
Гримът на ръцете на Тръмп се завърна след въпроси за здравето на президента заради наблюдения на подути глезени - Доналд Тръмп беше видян в петък във Вашингтон, отново с грим на ръката си, след като наскоро бяха зададени въпроси за здравето на 79-годишния президент.
Голямо парче от нещо, което изглеждаше като фон дьо тен, в по-светъл нюанс от кожата му, беше ясно видимо по време на посещението на президента Тръмп на изложба в музея „Народна къща“.
По-късно през деня, по време на събитие, посветено на Световното първенство по футбол в Овалния кабинет, Тръмп държеше лявата си ръка скръстена върху дясната, докато правеше забележки, но гримът отново се виждаше, когато се изправи.Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не коментира грима, но спомена честото ръкостискане на Тръмп в изявление в събота.„Президентът Тръмп е човек на народа'' и той се среща с повече американци и им стиска ръцете ежедневно, каза Ливит пред The Independent .
23.08 2025 в 20:49
23.08 2025 в 20:12
Още ще уволняват.
23.08 2025 в 17:05
Тръмп може да преименува Център „Кенеди“ на свое име „след около седмица“
Историческият център „Кенеди“ може да бъде преименуван на Доналд Тръмп по-скоро, отколкото по-късно.
В петък от Овалния кабинет Тръмп даде знак, че институцията може да носи неговото име след няколко дни.
„Някои хора го наричат „Център „Тръмп Кенеди“, но ние все още не сме готови да го направим“, каза Тръмп. „Може би след около седмица.“ - - The Independent
23.08 2025 в 15:21
Президентът Доналд Тръмп предприе нова серия от атаки срещу стария си враг: гласуването по пощата . На 18 август той заяви, че планира изпълнителна заповед за прекратяване на практиката , без да уточни откъде идва правомощието за това.
Тръмп организира вендета срещу гласуването по пощата, което той обвинява за срамното си поражение през 2020 г. Но политическите спорове около гласуването по пощата не променят реалността, че президентът не може да определя законите за щатските избори чрез изпълнителна заповед. Въпреки успокояващата подкрепа на руския диктатор Владимир Путин , плановете на Тръмп да прекрати гласуването по пощата с изпълнителен указ би трябвало да тревожат всеки, който се интересува от ограничено федерално правителство. Самодоволството на Конгреса ясно показва, че Републиканската партия все още поставя Тръмп над консерватизма. - USA Today
23.08 2025 в 15:19
Могат ли Тръмп и Републиканската партия да запазят властта? Партията, изцяло съставена от членове на MAGA, се готви за 2026 г.
Атланта - Апартаментът „Джорджия“ се намира на 68-ия етаж на извисяващия се хотел „Уестин“ в центъра на града, с прозорци от пода до тавана, разкриващи гледка към небостъргача и града. От това високо място новият председател на Републиканския национален комитет размишляваше върху високите залози на изборите през 2026 г.
„Ако демократите си върнат контрола над Конгреса, президентството на Доналд Тръмп „на практика е приключило“, каза пред USA Today председателят на Националния комитет на Републиканската партия Джо Грутърс, на 48 години, един от първите поддръжници на Тръмп от Флорида. Въпреки че рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал , все още не е ясно дали демократите могат да съберат достатъчно подкрепа, за да си върнат контрола над Конгреса.“ - USA Today
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
