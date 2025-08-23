Хегсет уволни шефа на военното разузнаване на САЩ

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни ръководителя на Агенцията за военно разузнаване на САЩ Джефри Круз и двама други висши военни командири, съобщи "Ройтерс", като се позова на трима американски представители.

Засега не са ясни мотивите за уволнението на генерал-лейтенант Джефри Круз.

Хегсет е наредил отстраняването и на началника на резервите на ВМС на САЩ и на командира на Командването за специални операции на ВМС.

И тримата служители са обявили по-късно, че не им е известно защо са били уволнени.

„Уволнението на поредния висш служител по националната сигурност подчертава опасния навик на администрацията на Тръмп да третира разузнаването като тест за лоялност, а не като средство за защита на страната ни“, заяви американският сенатор Марк Уорнър, който е заместник-председател на Специалната комисия по разузнаване на Сената.

За уволнението първи съобщи вестник „Вашингтон пост“.

Този ход изглежда като поредния опит на администрацията на Тръмп да накаже настоящи и бивши военни, разузнавателни и правоохранителни служители, чиито възгледи се считат за противоречащи на тези на Тръмп, пише "Ройтерс".