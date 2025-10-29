Хамас съобщи за поне 50 убити в Газа, Израел - за загинал войник

Най-малко 50 души са убити и десетки са ранени при израелски удари в ивицата Газа, съобщи говорител на палестинската Гражданска защита, действаща под командването на „Хамас“.

Израелската армия обяви, че неин войник е загинал в анклава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.

Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение.

„Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.

Палестинската екстремистка групировка съобщи, че е открила телата на още двама заложници , предаде ДПА. Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел.

По-рано „Хамас“ заяви, че ще отложи планираното предаване на друго тяло на фона на подновената ескалация на насилието в ивицата Газа. Поне едно от телата е било открито по време на издирвателни операции в тунел в южната част на ивицата Газа, съобщиха от групировката, добавяйки, че новите израелски удари възпрепятстват процесите на издирване и предаване на телата.

Снощи Израел нанесе нови въздушни удари в ивицата Газа, близо три седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня в конфликта.