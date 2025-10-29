Най-малко 50 души са убити и десетки са ранени при израелски удари в ивицата Газа, съобщи говорител на палестинската Гражданска защита, действаща под командването на „Хамас“.
Израелската армия обяви, че неин войник е загинал в анклава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.
Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение.
„Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.
Палестинската екстремистка групировка съобщи, че е открила телата на още двама заложници , предаде ДПА. Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел.
По-рано „Хамас“ заяви, че ще отложи планираното предаване на друго тяло на фона на подновената ескалация на насилието в ивицата Газа. Поне едно от телата е било открито по време на издирвателни операции в тунел в южната част на ивицата Газа, съобщиха от групировката, добавяйки, че новите израелски удари възпрепятстват процесите на издирване и предаване на телата.
Снощи Израел нанесе нови въздушни удари в ивицата Газа, близо три седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня в конфликта.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
2
29.10 2025 в 09:26
24468
1
29.10 2025 в 09:00
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън - пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица
Столичният ексхибиционист освободен под гаранция от 500 лв.
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън - пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица
Американското разузнаване: Путин няма никакво намерение да спира войната
Хамас съобщи за поне 50 убити в Газа, Израел - за загинал войник
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони