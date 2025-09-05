Хамас публикува видео с двама заложници в Газа

Хамас разпространи видео с двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като са били отвлечени при безпрецедентното нападение срещу Южен Израел, извършено на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Видеото с продължителност от три минути и половина показва един от заложниците в кола, която се движи насред разрушенията в град Газа. На иврит той призовава израелския премиер Бенямин Нетаняху да не извършва обещаната от него офанзива в град Газа.

В края на видеото се поява и още един заложник, който казва, че се намира в град Газа и че видеото е било заснето на 28 август 2025 г.

Франс прес не може да потвърди автентичността на записа.

Според израелските медии мъжът, който говори през голяма част от видеото, е Ги Джилбоа – Далал, който е бил на 22 години в момента на отвличането му. Той вече се появи във видео, разпространено от „Хамас“ на 23 февруари. Тогава той присъстваше на освобождаване на заложници, гледайки ги с отчаяно изражение.

Младият мъж беше отвлечен по време на музикалния фестивал „Нова“ в Южен Израел.

Самоличността на втория заложник засега остава неизвестна, тъй като семейството му не е поискало тя да бъде публично оповестявана.