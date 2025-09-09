Грета Тунберг и пропалестински активисти твърдят, че корабът им към Газа бил атакуван с дрон

Грета Тунберг и пропалестински активисти, пътуващи с хуманитарна помощ към Газа, твърдят, че корабът им е бил атакуван от дрон на тунизийско пристанище. Местните власти отричат, предаде Би Би Си.
Организаторите на флотилията Global Sumud Flotilla (GSF) заявиха, че корабът под португалски флаг е бил ударен от дрон, докато е бил закотвен пред пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. В изявлението се казва още, че шестимата пътници и членовете на екипажа са в безопасност.
Говорител на националната гвардия на Тунис заяви пред агенция Агенция "Франс Прес", че "няма дронове" и че разследването продължава. Той добави, че първоначалната проверка е показала, че експлозията е възникнала вътре в кораба.
Флотилията с хуманитарна помощ отплава от Барселона миналата седмица и пристигна в Тунис в неделя. GSF твърди, че корабът е бил ударен в тунизийски води и че пожар е повредил главната палуба.
В поредица от видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, говорители на флотилията заявиха, че „запалително устройство“ е причинило пожар на борда на кораба, който екипажът е успял да потуши.
Пропалестинските активисти, сред които е 22-годишната екоактивистка от Швеция Грета Тунберг, казват, че целта на мисията им е "да прекъснат незаконната блокада на Газа от Израел", но се сблъскаха с препятствия.
През юни нейния кораб бе спрян от израелските сили, които задържаха активистите и ги депортираха обратно в Европа със самолет.
Израелските власти определиха опитите да се достави помощ до Газа като рекламни трикове, които не предлагат реална хуманитарна помощ, припомня Би Би Си.
3146
1
09.09 2025 в 11:38
