Грета Тунберг и активисти от 44 държави отново ще отплават за Газа

Шведската активистка Грета Тунберг и други активисти се готвят да отплават с хуманитарна флотилия от Средиземноморието към Газа. Целта им е да „пробият незаконната израелска блокада“ на Ивицата, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"На 31 август стартираме най-голямата досега акция за пробиване на незаконната израелска блокада на Газа, с десетки кораби, които ще отплават от Испания. На 4 септември ще се присъединим към десетки други кораби, които ще отплават от Тунис и други пристанища", написа снощи Тунберг в "Инстаграм".

В инициативата "Глобъл Сумуд Флотилия" (Global Sumud Flotilla) ще участват хуманитарни работници, лекари, артисти и активисти от 44 държави, сред които американската актриса Сюзън Сарандън, шведският актьор Густаф Скарсгард и ирландският актьор Лиам Кънингам. Точният брой на корабите все още не е уточнен.

При предишна подобна акция в нощта на 8 срещу 9 юни израелските въоръжени сили задържаха бившия риболовен траулер „Мадлийн“ с 12 активисти на борда, плаващ на 185 км западно от Газа. Те бяха експулсирани, а част от тях - временно задържани.