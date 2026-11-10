Грета Тунберг e в Турция: Всичко и всички, които обичаме, са заложени на карта

Грета Тунберг пристигна на климатичната конференция на ООН в Анталия с призив защитата на хората и планетата да бъде поставена над печалбите и политическото влияние, предаде Асошиейтед прес.

„Всичко и всички, които обичаме, са заложени на карта“, заяви шведската екоактивистка пред журналисти при пристигането си.

Тазгодишната 31-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата — КОП31, се провежда след година, белязана от горещи вълни и други бедствия, свързани с климатичните промени.

„Трябва да действаме така, че да защитаваме хората и да работим в тяхна полза, вместо непрекъснато да жертваме по-голямата част от човечеството и самата планета, на която всички живеем, за да могат малцина привилегировани да продължават да трупат невъобразими печалби и да запазват геополитическото си влияние“, каза Тунберг.

Това е първото ѝ участие в климатична конференция на ООН след КОП26 в Глазгоу през 2021 г. Тогава тя определи обещанията на световните лидери като „бла-бла-бла“.

През 2024 г. Тунберг участва в протест в Грузия срещу домакинството на Азербайджан на тогавашната климатична конференция. Тя обвини властите в Баку, че използват форума, за да изградят привидно екологичен образ на страната и да прикрият нарушения на човешките права.

Очаква се активистката да остане на КОП31 няколко дни. Според нея справянето с климатичната криза изисква структурни промени в световен мащаб, тъй като съществуващите политически и икономически системи „са станали несъвместими с човешката природа“.

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