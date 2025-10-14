Гръцки острови настояват за нови такси заради наплива от туристи

Все повече островни общини в Гърция настояват да въведат компенсаторни такси заради наплива от турсити, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Регионалният съюз на общините от Южно Егейско море единодушно е приел решение да поиска промени в законодателството, които да позволят на местните власти да събират подобни такси. За целта съюзът е възложил на юридически съветник да изготви необходимата правна рамка, която ще бъде внесена за разглеждане от правителството в близките седмици.

Регионалният съюз на общините от Южно Егейско море, в който членуват 19 острова от Цикладите и 15 от Додеканезите, аргументира решението си с последиците от масовия еднодневен туризъм, който натоварва инфраструктурата, но не носи приходи в местните бюджети.

Общини като Сими и Санторини посрещат всеки ден хиляди посетители, които не нощуват на островите и съответно не плащат туристическите такси, дължими при настаняване в хотели и къщи за гости.

Според властите дневните посетители, които не плащат никакви данъци, сериозно натоварват инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация и системите за управление на отпадъците. Това води до значително увеличение на разходите за местните власти.

Предложението, първоначално направено от кмета на остров Сими, вече е подкрепено и от останалите членове на съюза, както и от други гръцки острови, включително Пакси и Итака в Йонийско море.