Гръцки фермери протестират, насочиха се към границата ни с тежка техника

Гръцки земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес предприеха днес масови протестни действия, насочвайки се към граничния пункт "Промахон". Въпреки засиленото полицейско присъствие и опитите на властите да пресекат достъпа, тежката техника е близо до границата ни, съобщи БГНЕС.

Силите на реда са блокирали ключови кръстовища около Лефконас, за да попречат на колоните да блокират международния трафик към България.

Земеделците изискват пълно и своевременно изплащане на директните плащания и помощите, които са блокирани или забавени заради административни неуредици в разплащателната агенция OPEKEPE. Животновъдите настояват за спешни обезщетения за загубите, претърпени вследствие на епидемията от шарка по дребните преживни животни, както и за щетите от природни бедствия през последната година.

Секторът иска държавата да регулира високите цени на енергията, горивата и фуражите.

Фермерите протестират срещу ниските изкупни цени на продукцията и настояват за гаранции, които да покриват поне себестойността на труда им.