Гръцката православна църква създаде свое приложение с изкуствен интелект

Гръцката православна църква влезе в ерата на изкуствения интелект със собствено приложение, което ще отговаря на въпроси за християнството, съобщи вестник Катимерини.
"Логос" функционира като дигитална „библиотека“, която събира информация по въпроси на християнската вяра и я преобразува в ясни и полезни отговори. На въпроса дали може да приема изповеди, приложението отговаря, че не може, но предлага напътствия и молитви за подготовка.
Приложението е разработено от митрополията на Нова Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкидон в сътрудничество с Егейския университет.
„Ние в Митрополията, виждайки, че хората под 30-годишна възраст живеят почти изцяло чрез своите мобилни телефони и приложенията в тях — било то социални мрежи, комуникационни приложения или вече изкуствен интелект — сметнахме за необходимо Църквата също да даде своя отговор, своето предложение.
Именно поради тази причина – въз основа на опита, който натрупахме по време на пандемията от коронавирус, когато злонамерената дезинформация доведе до това мнозина да загубят живота си – е необходимо да съществува обективна и достоверна информираност.
В наше време, когато видим човек — особено духовник — рядко се осмеляваме да го приближим. А и ние, духовниците, невинаги лесно се приближаваме до хората. Това изисква време и усилие. Целта е да спечелим възможността и времето да се доближим, да се опознаем един друг“ - заяви митрополит Гавриил пред гръцкото обществено радио.
"Логос" изрично казва, че не заменя официалната църква, енорията или свещеника, но може да помага духовно и със съвети. В края на всеки отговор изкуственият интелект припомня, че отговорът му може да съдържа грешки, а за въпроси по отношение на вярата, духовния живот — "винаги се обръщай към своя свещеник или духовен отец".
“Това, което липсва в нашето време, е именно поставянето на граници. А думата „граници“ често плаши — сякаш означава изключване. Но не е така. Ако не започнем да поставяме граници на изкуствения интелект, той наистина може да стане опасен“, допълни митрополит Гавриил.
