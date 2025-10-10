Гръмна завод с военни боеприпаси в Тенеси, има загинали

Няколко души са загинали, а 19 са в неизвестност след експлозия във военен завод за експлозиви в щата Тенеси. Екипи претърсват в развалините изчезнали работници, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал близо до град Нешвил.

Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“.

„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали“, добави той.

Към момента причината за експлозията не е ясна и разследването може да продължи няколко дни.

На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.