Гръмна завод с военни боеприпаси в Тенеси, има загинали

Няколко души са загинали, а 19 са в неизвестност след експлозия във военен завод за експлозиви в щата Тенеси. Екипи претърсват в развалините изчезнали работници, предаде Асошиейтед прес.
Инцидентът е станал близо до град Нешвил.
Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“.
„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали“, добави той.
Към момента причината за експлозията не е ясна и разследването може да продължи няколко дни.
На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.
???? BREAKING— American Press ???? (@americanspress) October 10, 2025
A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6
