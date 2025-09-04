Голямото чистене: Севернокорейски агенти заличиха всички следи от Ким Чен-ун след срещата му с Путин

Севернокорейски служители са почистили щателно след срещата на лидера си Ким Чен-ун с руския президент Владимир Путин в Пекин. Те старателно избърсали всеки предмет, до който се е докоснал Ким. Това е част от поредицата мерки за сигурност за противодействие на чуждестранни шпиони, разчетоха знаците анализатори, цитирани от Ройтерс.

Въпреки видимото зараждащо се приятелство между Ким и Путин, кадри показаха извънредните мерки, предприети от затворената държава, за да заличи всички следи за здравословното състояние на Ким.

Репортерът на Кремъл Александър Юнашев сподели видео в приложението Телеграм, на което се вижда как двама служители почистват стаята в китайската столица, където Ким и Путин разговаряха повече от два часа.

Облегалката и подлакътниците на стола са били изтъркани, както и масичката до стола на Ким. Чашата му е била прибрана.

„След приключването на преговорите съпровождащите ръководителя на КНДР служители внимателно унищожиха всички следи от присъствието на Ким“, каза репортерът.

След разговорите двамата ръководители отишли да пият чай, след което се сбогували топло.

Както и по време на предишни пътувания в чужбина, Ким е взел със себе си собствена тоалетна в култовия зелен влак, който го е откарал до Пекин, за да скрие следи за здравословното си състояние, съобщи японският вестник „Никей“, позовавайки се на южнокорейски и японски разузнавателни агенции.

Такива мерки са били стандартна процедура още от времето на предшественика на Ким - баща му Ким Чен-ир, каза Майкъл Мадън, експерт по лидерството в Северна Корея от американския Stimson Center.

„Специалната тоалетна и необходимите торбички за отпадъци, боклук и фасове са за да не може чуждо разузнаване, дори и приятелско, да вземе проба и да я тества. Прибрани са дори косми и кожни остатъци. Това би дало представа за медицинския статус на Ким Чен-ун“, обясни Мадън.

През 2019 г., след срещата на върха в Ханой с американския президент Доналд Тръмп, охраната на Ким беше забелязана да блокира хотелската му стая, за да я почисти в продължение на часове, и да изнася предмети, включително матрака на леглото.

Екипът на Ким е бил забелязан да почиства щателно предмети, преди той да ги използва.

По време на срещата му през 2018 г. с тогавашния южнокорейски президент Мун Дже-ин севернокорейските охранители напръскали стола и бюрото му с дезинфектант и ги избърсали, преди Ким да седне.

Преди срещата на върха с Путин през 2023 г. екипът му за сигурност избърсал стола на Ким с дезинфектант и проверил внимателно дали е безопасен, като един от охранителите използвал металдетектор, за да сканира седалката.