Големи наводнения в Северна Македония

Над 50 къщи, складови помещения, изби и земеделски земи са наводнени в селата Царев двор и Дърмени в района на община Ресен поради преливането на реките Болнска и Източна в резултат на обилни валежи, съобщиха от Центъра за управление при кризи.

Според информацията наводнения има и в село Долна Бела Църква поради преливането на река Голема, чието водно ниво в момента е 210 сантиметра, предаде БНР.

От Центъра за управление при кризи съобщават, че екипи от дружествата "Македония път", "Пролетер", както и частна техника са ангажирани в справянето с наводненията, като работят със седем водни помпи и няколко багера.

От "Македония път" съобщават и за свлачища на няколко пътни участъка, които също се разчистват.

По-рано днес от Центъра за управление при кризи съобщиха, че обилните валежи през последните 24 часа са причинили значително повишаване на нивата на реките на няколко места в страната, което е довело до локални преливания, наводнени сгради и свлачища по пътищата.