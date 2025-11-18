Глобален срив на Cloudflare спря достъпа до милиони сайтове

Глобален срив засегна милиони сайтове в цял свят, сред които и много новинарски. Причината е технически проблем на Cloudflare, който наруши достъпа до платформи като X, ChatGPT и Letterboxd.

В България също много информационни страници са недостъпни или работят с прекъсвания и дават грешки. Проблемът продължава и в момента.

Cloudflare е световна мрежа, която защитава и ускорява интернет страници.

Най-честото съобщение за потребителите е за „вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да „опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.

Cloudflare потвърди, че проверява проблем, който се е появил при планова актуализация.

„Cloudflare е наясно с проблема и го разследва, като той потенциално засяга множество клиенти“, заявиха от компанията.

Дружеството обеща повече информация когато разполага с повече данни за случилото се.

Експерти коментират, че такива инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкото компании, които го поддържат, пише Би Би Си.

Проблемите с услугите на Cloudflare, идват след прекъсване, засегнало Amazon Web Services миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения бяха изключени. Друг голям доставчик на уеб услуги - Microsoft Azure, също беше засегнат малко по-късно, уточнява британската агенция.