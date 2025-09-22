Героите от Азов честитиха независимостта на България и ни благодариха (видео)

OFFNews 22 септември 2025 в 18:03 764 2
нашивка
Боец от Азов.

Бойците от легендарния Азов от Националната гвардия на Украйна записаха специално видеообръщение към българския народ по случай Деня на независимостта.

В него те казват:

“От името на бойците от Първи батальон със специално предназначение на 12-а бригада Азов, поздравяваме българския народ с Деня на независимостта. Независимостта е най-голямата ценност за всяка нация. Тя трябва да се извоюва на всяка цена. Много благодарим за помощта Ви, с която допринасяте да се преборваме за нашата независимост от окупаторите. Честит Ден да независимостта, България!”

Видеообръщението на азовците бе разпространено от кореспондента на OFFNews в Украйна Горица Радева.

Именно 12-а бригада Азов през последния месец имаше решаваща роля за промяната на хода на бойните действия в района на Добропиля в Донецка област. Там доброволците спряха настъплението на московските орди, освободиха редица населени места от руските окупатори и унищожиха стотици неканени гости. Също така азовците успешно попълниха обменния фонд.

    jdravun

    22.09 2025 в 18:56

    ПОКЛОН пред героизма на Украинския народ.

    Октим

    22.09 2025 в 18:28

    Симпатяги!!! И на тях пожелаваме да изтребят орките до крак!!!
     
