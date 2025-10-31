Гърция въвежда доброволна военна служба за жени от 2026 г.

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение.

Това обяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“ и БТА. 

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, заяви Дендиас, 

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той. 

Все повече европейски страни връщат наборната военна служба. 

