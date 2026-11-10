FT: Путин готви зимни удари по Украйна вместо отстъпки в преговорите за мир

Съединените щати са попитали Русия дали е съгласна да предоставят на Украйна гаранции за сигурност по модела на член 5 от устава на НАТО — както от Вашингтон, така и от самия алианс. Този член предвижда колективна отбрана в случай на нападение срещу един от членовете на НАТО, съобщава Файненшъл таймс. Окончателното решение за американските гаранции ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.

Но руският му колега Владимир Путин не демонстрира готовност да сложи край на войната и разчита тази зима да отслаби Украйна чрез мащабни удари по нейната инфраструктура, посочва изданието с позоваване на запознати с позицията на руския президент.

Според тях Путин настоява за изтеглянето на украинските войски от Донбас, части от който все още са под контрола на Киев, още преди прекратяването на огъня. Той има намерение да обвърже всякакви бъдещи гаранции за сигурност с нови териториални отстъпки от страна на Украйна.

На този фон днес в Абу Даби започват двудневни преговори между Русия, Украйна и САЩ. Вашингтон настоява въпросите за териториите и следвоенните гаранции за сигурност да се обсъждат паралелно и да се решават едновременно.

Според брюкселското издание Politico първият ден от преговорите ще бъде посветен на гаранциите за сигурност и възможното преразглеждане на системата за европейска сигурност, а вторият — на териториалните въпроси, включително бъдещите граници.

Руската страна смята, че основната тема на преговорите е създаването на нова система за сигурност в Европа. Уреждането на войната в Украйна ще бъде само една от точките в дневния ред, съобщи за „Интерфакс“ източник в руската делегация.

Американските чиновници също твърдят, че Русия и Украйна вече са проявили „гъвкавост“ в затворените обсъждания по териториалния въпрос. В какво точно се състои тя, източниците на Politico не уточняват.

Файненшъл таймс отбелязва обаче, че Москва все още не е показала готовност за отстъпки. Украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че териториите могат да се обсъждат само на среща на държавните ръководители.

САЩ също се опитват да убедят Москва да допусне европейските страни до следващия кръг от преговорите. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър искат сегашната среща да бъде последната без пълноценното участие на Европа. Русия засега се противопоставя.

Паралелно Вашингтон предлага да се преразгледа съществуващата система за европейска сигурност и отношенията с Русия.

„Трябва да създадем нещо ново, което да работи в сегашните условия“, коментира американски чиновник.

Нито в Киев, нито във Вашингтон, нито в европейските столици очакват пробив в Абу Даби. По думите на американските източници целта на сегашната среща е да се запази динамиката на преговорите, а не да се постигне окончателно споразумение за прекратяване на огъня.

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