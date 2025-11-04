Френските власти разследват Shein за продажба на секс кукли, наподобяващи деца

Франция разследва азиатския гигант за онлайн търговия Shein за продажба на секс кукли, наподобяващи деца. Shein обяви, че ще съдейства на френските прокурори за разследването.

"Ще си сътрудничим изцяло със съдебните органи. Ще бъдем напълно прозрачни и ще изпълним всички искания на властите", заяви говорителят на Shein във Франция Кентен Руфа пред радио RMC, уточнявайки, че компанията е готова да предостави имената на всички купувачи на подобни продукти.

След бурна обществена реакция и остра критика от страна на френските власти, Shein съобщи, че налага пълен глобален бан върху продажбата на секс кукли. Всички обяви и изображения на такива продукти вече са премахнати от сайта.

Главният изпълнителен директор на компанията Доналд Танг заяви, че публикациите са били качени от външни търговци, но поемам лична отговорност за случилото се.

Разследването беше открито дни преди Shein да отвори първия си физически магазин в Париж. Финансовият министър на Франция дори заплаши да забрани компанията в страната, ако продажбата на детски кукли продължи, пише "Гардиън".

Френската прокуратура потвърди, че проверява Shein и други онлайн търговци за продажба на порнографски продукти, наподобяващи деца. Изданието Le Parisien публикува снимка на една от куклите – около 80 см висока, държаща плюшено мече.

Заради разследването Shein обяви, че незабавно изтегля продуктите и започва вътрешно проучване. Компанията създава специален екип, който да следи за "цялостта на съдържанието" в платформата. Междувременно Shein се готви да открие магазина си в престижния търговски център BHV Marais в Париж – решение, което предизвика възмущение сред французите.

Директорът на компанията, която управлява BHV, Фредерик Мерлен, определи продажбата на детски кукли като „неприемлива“, но защити решението си да приеме Shein, като заяви, че "в магазина ще се продават единствено дрехи и артикули, създадени специално от Shein за BHV."

Компанията, базирана в Сингапур и основана в Китай, вече е глобена три пъти през 2025 г. във Франция – общо със 191 млн. евро, за неспазване на законите за бисквитки, подвеждаща реклама и неизписване на наличие на микропластмаси.

Shein е и обект на разследване от Европейската комисия заради предполагаемо незаконни продукти, докато Европарламентът прие нови мерки за ограничаване на екологичните щети от "ултрабързата мода".