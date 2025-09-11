Франция предлага забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Френска парламентарна комисия, разследваща въздействието на ТикТок върху психичното здраве на младите хора, предлага забрана на социалните мрежи за деца и тийнейджъри под 15 години, както и въвеждане на „дигитален вечерен час“ за младежи между 15 и 18 години, предаде АФП.

Според предложението, между 22:00 и 8:00 ч. социалните мрежи трябва да бъдат недостъпни.

Комисията препоръчва дори пълна забрана на социалните мрежи за всички под 18 години, ако в рамките на три години "социалните платформи не спазят задоволително правните си задължения", особено съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.

Една от препоръките на комисията е провеждане на национална кампания за информиране на обществото за опасностите от социалните мрежи. След това тя предлага да се въведе ново престъпление - „дигитална небрежност“, което да санкционира родители, които не упражняват достатъчен контрол върху онлайн активността на децата си.

Комисията беше създадена през март, след като седем семейства заведоха дело срещу ТикТок в края на миналата година, обвинявайки платформата, че е изложила децата им на съдържание, подтикващо към самоубийство. Преди да излезе със своите препоръки, комисията изслуша семейства на жертвите, ръководители на социални мрежи и инфлуенсъри, активни в ТикТок.

От ТикТок редовно заявяват, че най-големият приоритет на компанията е осигуряването на безопасността на младите хора. Компанията твърди, че премахва над 95 процента от неподходящото съдържание в рамките на 24 часа и 90 процента преди то да бъде гледано дори веднъж.

През последните месеци няколко държави от ЕС, сред които Франция, Испания и Гърция, призоваха Европейската комисия да въведе по-строги регулации върху използването на онлайн платформи от деца. Призивите идват на фона на нарастващи опасения относно пристрастяването, кибертормоза и разпространението на език на омразата.