Франция обяви новото си правителство с премиер Себастиан Льокорню

Френското президентство обяви днес състава на ново правителство с министър-председател Себастиан Льокорню.

В състава на кабинета има както познати, така и нови лица, като целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза в страната, отбелязва Франс прес.

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашния министър на труда Катрин Вотрен.

Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.

"Единственото, което има значение, е интересът на страната", написа той в социалната мрежа "Х", като благодари на министрите, които по думите му участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси.