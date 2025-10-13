Франция обяви новото си правителство с премиер Себастиан Льокорню

OFFNews 13 октомври 2025 в 00:22 340 0
Себастиан Льокорню.

Снимка Getty Images
Себастиан Льокорню

Френското президентство обяви днес състава на ново правителство с министър-председател Себастиан Льокорню.

В състава на кабинета има както познати, така и нови лица, като целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза в страната, отбелязва Франс прес.

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашния министър на труда Катрин Вотрен.

Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.

"Единственото, което има значение, е интересът на страната", написа той в социалната мрежа "Х", като благодари на министрите, които по думите му участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     