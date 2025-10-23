Финландският премиер към Тръмп: Дай на Киев ракетите Томахоук

Финландският премиер Петери Орпо заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да позволи на Украйна да използва американски ракети с голям обсег „Томахоук“, за да поразява цели дълбоко в руска територия.

В интервю за Politico Орпо предупреди, че Русия представлява „постоянна заплаха“ за европейската сигурност и призова Тръмп да предостави на Украйна оръжията, от които се нуждае за самозащита, и да убеди Владимир Путин да седне на масата за преговори.

„Путин вярва само в силата. Ако искаме да спрем войната, трябва да сме на същото ниво, ако не и по-силни, от Русия“, каза Орпо.

Той изрази надежда, че Тръмп ще предостави на Украйна необходимите ракети.

„Много се надявам, че те ще получат необходимите възможности за контраудар срещу Русия и самозащита“, каза Орпо. „Знаем, че това е въпрос между Зеленски и Съединените щати и много се надявам, че ще намерят решение.“

Той коментира и въпроса за изземването на замразени руски финансови активи, за да се получи „репарационен заем“ за Украйна, и условията, при които средствата трябва да бъдат използвани.

Орпо твърди, че Европа трябва да има думата по този въпрос.

„Не мисля, че пълната свобода е най-добрият вариант“, каза той. „Ние предоставяме заеми и затова трябва да го правим в тясно сътрудничество с тях... Трябва да сме сигурни, че те ще използват тази огромна сума пари отговорно.“

Той изрази надежда, че Украйна ще може да закупи повече оръжия от Европа.

„Но знаем, че ние в Европа нямаме всички възможности и оръжия, от които се нуждаят. Така че реалността е, че на тях също трябва да им бъде позволено да купуват оръжия от САЩ, ако е необходимо“, добави той.

Той обясни, че това може да изпрати необходимия сигнал на Путин.

„Това не е просто въпрос на „Томахоук“. Ако намерим решение за осигуряване на стабилно финансиране за Украйна и дългосрочно решение за замразените активи, това ще изпрати мощен сигнал на Путин, че не може да спечели тази война. Това може да промени играта“, добави Орпо.

Тръмп обяви, че е решил да отмени предварително обявена среща с Владимир Путин, въпреки че не изключи такава бъдеща среща. Той също така заяви, че разговорите му с Путин вървят добре. Те обаче не водят доникъде.

Той коментира и доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна.

„Отнема поне шест месеца, за да се научим как да използваме „Томахоук“. Единственият начин е ние да ги изстреляме, а ние няма да го направим“, подчерта американският президент.

Снощи САЩ наложиха нови санкции срещу Русия, които ще засегнат руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.