Федерален съдия спря уволнението на стотици служители от ''Гласът на Америка''

Федерален съдия във Вашингтон нареди на администрацията на Доналд Тръмп да спре уволнението на стотици служители от агенцията, която притежава американската информационна служба "Гласът на Америка", като добави, че правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда, предаде Ройтерс.
Американският окръжен съдия Ройс Ламбърт спря плана, докато преценява дали Американската агенция за глобални медии (ААГМ) е спазила издадената от него през април заповед, да "изпълнява законоустановеното си задължение "Гласът на Америка" да бъде постоянно надежден и авторитетен източник на новини".
Съкращенията засягат 532 работни места на пълно работно време, което представлява по-голямата част от останалите служители на агенцията. Предаванията на "Гласът на Америка" бяха прекратени през март по заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Ламбърт заявява, че "вече не се съмнява", че ответниците, сред които са агенцията и нейният изпълнителен директор Кари Лейк, "нямат план за спазване на предварителната заповед".
Вместо това, те "изчакват края на финансовата година, като продължават да нарушават дори и най-ограниченото тълкуване на законовите задължения на ААГМ и "Гласът на Америка", смята той.
Представителите на Белия дом и агенцията, както и адвокатите на служителите, които заведоха делото, не отговориха на исканията за коментар по решението.
Основана през 1942 г. с цел да противодейства на нацистката пропаганда, миналата година "Гласът на Америка" достигаше до 360 милиона души седмично през 2024 г., според доклад на ААГМ до Конгреса.
30.09 2025 в 08:42
Съдебната власт в САЩ направо се пробва да става изпълнителна...
След като ни докараха Тръмп на главите, "полезните идиоти" от демократическата партия активно създават следващата поредица от анти-конституционни и анти-демократични прецеденти....
