Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico

Белият дом възнамерява да представи ново важно мирно споразумение с Русия, което според официални лица най-накрая ще сложи край на войната с Украйна. Според Politico, администрацията на Доналд Тръмп очаква всички страни да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна през следващите дни.
„Висш служител на Белия дом заяви, че очаква рамков документ за прекратяване на конфликта да бъде договорен от всички страни до края на този месец – и евентуално „още тази седмица“, пише изданието.
Въпреки това, нито Украйна, нито европейските съюзници на Америка са участвали в разработването на новия мирен план, пише изданието. Все още не е известно какви решения се предвиждат за най-належащите въпроси, свързани с окупираните от Русия на огромни части от украинската територия, отвличането на десетки хиляди украински деца или гаранциите за сигурност за Украйна.
Междувременно „настроението в Белия дом е оптимистично и изглежда планът ще бъде представен на Зеленски като свършен факт“, се казва в статията.
„Това, което ще предложим на Украйна, е разумно... По същество не ни интересуват европейците. „Най-важното е Украйна да се съгласи“, каза високопоставеният служител на Белия дом.
Както отбелязват колумнистите на Politico, Белият дом смята, че Украйна е в такава позиция сега, предвид корупционните скандали, които измъчват Зеленски и настоящите фронтови линии, че вярват, че могат да принудят Украйна да приеме тази сделка.
„Те казват, че е разумно. Това е, което според тях ще бъде приемливо за Украйна“, отбелязва статията.
По-рано стана ясно, че Белият дом и Москва работят тайно по предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи реномираното издание Axios, позовавайки се на американски и руски официални лица.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев са обсъдили подробно 28-точков мирен план, посочва анонимен американски официален представител.
Дмитриев е оптимист за тайното мирно споразумение, като изтъкна, че за разлика от миналото "чувстваме, че руската позиция наистина се чува", написа "Киев индипендънт".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
12382
18
19.11 2025 в 17:48
4000
17
19.11 2025 в 17:39
1105
16
19.11 2025 в 17:33
В Полимаркет, шансовете за прекратяване на огънат я до края на годината рязко се увеличават от 5% на 12% - значи наистина се готви нещо.
15
15
19.11 2025 в 17:30
47
14
19.11 2025 в 17:15
500
13
19.11 2025 в 17:03
500
12
19.11 2025 в 16:58
500
11
19.11 2025 в 16:55
1700
10
19.11 2025 в 16:41
4000
9
19.11 2025 в 16:37
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Русия всячески иска войната да продължи
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico