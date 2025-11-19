Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico

Белият дом възнамерява да представи ново важно мирно споразумение с Русия, което според официални лица най-накрая ще сложи край на войната с Украйна. Според Politico, администрацията на Доналд Тръмп очаква всички страни да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна през следващите дни.

„Висш служител на Белия дом заяви, че очаква рамков документ за прекратяване на конфликта да бъде договорен от всички страни до края на този месец – и евентуално „още тази седмица“, пише изданието.

Въпреки това, нито Украйна, нито европейските съюзници на Америка са участвали в разработването на новия мирен план, пише изданието. Все още не е известно какви решения се предвиждат за най-належащите въпроси, свързани с окупираните от Русия на огромни части от украинската територия, отвличането на десетки хиляди украински деца или гаранциите за сигурност за Украйна.

Междувременно „настроението в Белия дом е оптимистично и изглежда планът ще бъде представен на Зеленски като свършен факт“, се казва в статията.

„Това, което ще предложим на Украйна, е разумно... По същество не ни интересуват европейците. „Най-важното е Украйна да се съгласи“, каза високопоставеният служител на Белия дом.

Както отбелязват колумнистите на Politico, Белият дом смята, че Украйна е в такава позиция сега, предвид корупционните скандали, които измъчват Зеленски и настоящите фронтови линии, че вярват, че могат да принудят Украйна да приеме тази сделка.

„Те казват, че е разумно. Това е, което според тях ще бъде приемливо за Украйна“, отбелязва статията.

По-рано стана ясно, че Белият дом и Москва работят тайно по предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи реномираното издание Axios, позовавайки се на американски и руски официални лица.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев са обсъдили подробно 28-точков мирен план, посочва анонимен американски официален представител.

Дмитриев е оптимист за тайното мирно споразумение, като изтъкна, че за разлика от миналото "чувстваме, че руската позиция наистина се чува", написа "Киев индипендънт".