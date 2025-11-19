Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico

OFFNews 19 ноември 2025 в 14:45 8645 18
войната в Украйна
Войната в Украйна.

Белият дом възнамерява да представи ново важно мирно споразумение с Русия, което според официални лица най-накрая ще сложи край на войната с Украйна. Според Politico, администрацията на Доналд Тръмп очаква всички страни да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна през следващите дни.

„Висш служител на Белия дом заяви, че очаква рамков документ за прекратяване на конфликта да бъде договорен от всички страни до края на този месец – и евентуално „още тази седмица“, пише изданието.

Въпреки това, нито Украйна, нито европейските съюзници на Америка са участвали в разработването на новия мирен план, пише изданието. Все още не е известно какви решения се предвиждат за най-належащите въпроси, свързани с окупираните от Русия на огромни части от украинската територия, отвличането на десетки хиляди украински деца или гаранциите за сигурност за Украйна.

Междувременно „настроението в Белия дом е оптимистично и изглежда планът ще бъде представен на Зеленски като свършен факт“, се казва в статията.

„Това, което ще предложим на Украйна, е разумно... По същество не ни интересуват европейците. „Най-важното е Украйна да се съгласи“, каза високопоставеният служител на Белия дом.

Както отбелязват колумнистите на Politico, Белият дом смята, че Украйна е в такава позиция сега, предвид корупционните скандали, които измъчват Зеленски и настоящите фронтови линии, че вярват, че могат да принудят Украйна да приеме тази сделка.

„Те казват, че е разумно. Това е, което според тях ще бъде приемливо за Украйна“, отбелязва статията.

По-рано стана ясно, че Белият дом и Москва работят тайно по предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи реномираното издание Axios, позовавайки се на американски и руски официални лица.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев са обсъдили подробно 28-точков мирен план, посочва анонимен американски официален представител.

Дмитриев е оптимист за тайното мирно споразумение, като изтъкна, че за разлика от миналото "чувстваме, че руската позиция наистина се чува", написа "Киев индипендънт".

    12382

    18

    Анализи

    19.11 2025 в 17:48

    -0
    +10
    Това може и да е руска партенка.

    4000

    17

    Gadina

    19.11 2025 в 17:39

    -0
    +0
    Руснаците са натиснали Краснов да го употребят като за последно, преди да бъдат отворени Епщайн файловете и той да е бита карта :D

    1105

    16

    781000

    19.11 2025 в 17:33

    -1
    +0
    Неприятно е, но ме мисля, че Украйна има друг избор. Ако те самите приемат споразумението, защо не. Тези ужасни разрушения и жертви наистина трябва да спрат.
    В Полимаркет, шансовете за прекратяване на огънат я до края на годината рязко се увеличават от 5% на 12% - значи наистина се готви нещо.

    15

    15

    jdravun

    19.11 2025 в 17:30

    -0
    +4
    Европа може сега да е слаба , но знае как да се мобилизира в критични ситуации. Ако реши и нападне Русия ,ще я прекрати за месец и "мужиците " ,ще приветствуват европейците,щото ше им направят вътрешни тоалетни

    47

    14

    Октим

    19.11 2025 в 17:15

    -0
    +4
    Такава “договорка“ може да се случи само в празните кратуни на говеда, които си нямат и капка понятие от международна политика и отношения и всяка една подобна е обречена на гибел! Ако болният оранжев шизофреник и КГБ-ейския канибал бяха единствените на тази земя, можеше и да се получи нещо, но засега НЕ!!!

    500

    13

    Незначителен червей

    19.11 2025 в 17:03

    -3
    +1
    GB. Те американците дойдоха и освободиха Европа 1945 ,само дето забравиха да си отидат.И затова всички се съобразяват с тях И кой от Европа е казал , че иска някой да я пази? Да живее Европа. !!!!!

    500

    12

    Незначителен червей

    19.11 2025 в 16:58

    -3
    +0
    Far Rider ,дано се окажеш лош пророк за 9 септември !!!

    500

    11

    Незначителен червей

    19.11 2025 в 16:55

    -3
    +0
    Дано дано дано свърши тази безмислена кървава баня. Дано!!!!

    1700

    10

    Gavrilov

    19.11 2025 в 16:41

    -0
    +10
    То това е малко като моето споразумение. Аз си го договорих с магазинерката и с едно минаващо куче? Има ли значение за войната? Ми не. То и това няма.

    4000

    9

    кинджал

    19.11 2025 в 16:37

    -0
    +10
    Мирно споразумение за Украйна без Украйна. Историята знае как свършват такива свободни съчинения.
     