Европа ще гради стена от дронове срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа ще стартира програмата Eastern Flank Watch, за да подобри наблюдението в реално време на страните от ЕС, граничещи с Русия, съобщи Clash Report.
„Ще изградим стена от дронове“, каза тя.
На свой ред европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс заяви, че Русия отново тества източния фланг на ЕС, така че блокът се нуждае от надеждна защита от руски дронове.
„Русия отново тества граничните си държави, ЕС и НАТО. Трябва спешно да разработим „стена от дронове“ по целия източен фланг на ЕС, което в момента е най-важният общ флагмански проект“, написа той на страницата си в социалната мрежа X.
Според него Европейската комисия ще работи по този въпрос с държавите членки, а именно със страните от източния фланг на ЕС, както и с Украйна.
„Русия ще бъде спряна“, увери Кубилюс.
През нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена готовност, тъй като руски дронове нахлуха в нейното въздушно пространство.
След което министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че повече от 10 дрона са прелетели в полското въздушно пространство.
„Полски и съюзнически радарни системи са проследили няколко обекта, които са нарушили въздушното пространство. След като са се натъкнали на такива, които биха могли да представляват заплаха, оперативният командир на въоръжените сили е решил да ги неутрализира“, подчерта той.
В същото време полският премиер Доналд Туск официално обяви, че руски дронове са нахлули в Полша. Той подчерта, че е в постоянен контакт с генералния секретар на НАТО и съюзниците.
По-късно беше съобщено, че руски дрон се е разбил в жилищна сграда в Полша, разположена в село Вирики (окръг Влодава). Както отбеляза заместник-инспектор Анджей Фийолек от полицията в Люблин, няма жертви или ранени.
