Евакуация в Румъния заради пожар на танкер с 4000 тона газ след руска атака

Румънските власти обявиха евакуация на населението на две крайдунавски села в окръг Тулча заради пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за пропан бутан газ.
Пожарът на борда на плавателния съд е предизвикан от масирана руска дронова атака срещу град Измаил в Украйна, съобщи БНР.
Корабът "ORINDA" е турски и е натоварен с близо 4000 тона пропан бутан. 16-членният екипаж е в безопасност.
Заради риска от голяма експлозия бяха евакуирани над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, които се намират на отсрещния бряг, на около 500 метра от танкера. При тази атака срещу Украйна Русия е използвала 20 дрона. Мишени са били и други украински населени места.
18.11 2025 в 11:07
18.11 2025 в 10:33
