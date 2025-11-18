Евакуация в Румъния заради пожар на танкер с 4000 тона газ след руска атака

OFFNews 18 ноември 2025 в 09:54 2905 2
Руска атака с дронове

Снимка БТА/АП архив

Румънските власти обявиха евакуация на населението на две крайдунавски села в окръг Тулча заради пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за пропан бутан газ.

Пожарът на борда на плавателния съд е предизвикан от масирана руска дронова атака срещу град Измаил в Украйна, съобщи БНР. 

Корабът "ORINDA" е турски и е натоварен с близо 4000 тона пропан бутан. 16-членният екипаж е в безопасност.

Заради риска от голяма експлозия бяха евакуирани над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, които се намират на отсрещния бряг, на около 500 метра от танкера. При тази атака срещу Украйна Русия е използвала 20 дрона. Мишени са били и други украински населени места.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -1590

    2

    Трицигулуптор

    18.11 2025 в 11:07

    -0
    +0
    Псилютно нищо.

    6764

    1

    GB

    18.11 2025 в 10:33

    -0
    +3
    Хммм, какво ли е казал Ердоган?
     
    X

    Амер Хлехел: Палестинците и израелците трябва да имат една държава