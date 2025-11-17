ЕС премахва безвизовия режим с държави, които не прилагат правилата

Съветът на ЕС прие днес промени в правилата за прекратяване на безвизовия режим с държави, чиито граждани могат да пътуват свободно в Шенгенското пространство, предаде БТА.

Безвизовият режим ще може да бъде прекратяван, ако дадена държава не спазва визовата политика на ЕС, злоупотребява с режима или ако ситуацията създава риск за интересите на Съюза.

Ако дадена държава извън ЕС прилага схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, или ако влоши отношенията си с ЕС, това също може да стане причина за възстановяването на визите за нейните граждани.

С промените се удължава и срокът за временно прекратяване на безвизовото пътуване - до 12 месеца вместо досегашните 9, а мярката може да бъде удължена до 24 месеца. Ако проблемите не бъдат отстранени, ЕС ще може да пристъпи към трайно връщане на визовите изисквания.

От Съвета отбелязват, че механизмът действа от 2013 г. и досега е бил използван само веднъж, а новите правила ще бъдат задължителни за всички държави членки.