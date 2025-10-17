ЕС и Украйна са притеснени от анонса за втора среща Тръмп-Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовка за втора среща с руския диктатор Владимир Путин, този път в Будапеща. Този ход предизвика безпокойство както в Киев, така и сред съюзниците на САЩ в Европа, съобщава Bloomberg.

Първата среща на Тръмп с Путин, проведена в Аляска през август, не доведе до никакви пробиви. Американският президент, който някога обеща да „реши войната за един ден“, обаче отново се обърна към медиацията, въпреки предупрежденията на анализаторите, че това може само да засили позициите на Кремъл.

След двучасов телефонен разговор с Путин Тръмп заяви готовността си да „намери истински път към мир“, но отказа да коментира възможността за предоставяне на далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна или налагане на нови санкции срещу Русия.

„Имаме нужда от ракети „Томахоук“ и за Съединените американски щати. Така че не знам какво можем да направим по въпроса“, каза той пред репортери в Овалния кабинет.

В същото време Кремъл съобщи, че Путин е предупредил Тръмп, че всеки трансфер на ракети на Украйна „би сериозно навредил на отношенията между нашите страни“.

Украйна се надява, Кремъл печели време

Президентът Володимир Зеленски планира среща с Тръмп тази седмица. Киев се надява, че нарастващото разочарование на американския лидер от поведението на Путин ще подтикне Белия дом да увеличи натиска върху Москва, особено чрез продажби на оръжие и енергийни санкции.

Анализаторите обаче предупреждават, че Тръмп изглежда избира „моркова пред тоягата“. Той подчерта, че е обсъждал с Путин възможностите за следвоенна търговия.

Историкът Сергей Радченко от Училището за висши международни изследвания „Джонс Хопкинс“ смята, че втора среща без натиск може да бъде „почти безразсъдна“.

„Виждам много усилия за диалог. Но все още не виждам максимален натиск“, казва той.

Според изследователката Мария Снегова от Центъра за стратегически и международни изследвания, Путин на практика печели време:

„Той отлага доставките на критично важно оръжие за Украйна и въвеждането на енергийни санкции, които Тръмп обеща.“

Среща на върха в „приятелска“ Будапеща

Предстоящата среща на върха в Будапеща вече предизвиква безпокойство в Европа. Унгарският премиер Виктор Орбан, който поддържа тесни връзки с Кремъл и се противопоставя на санкциите на ЕС, нарече предстоящата среща „мирна среща между САЩ и Русия“, заявявайки, че „Унгария е остров на мира“.

Тръмп, който отдавна смята Орбан за съюзник на движението MAGA, може да разглежда Будапеща като „приятелска територия“ за разговори с Путин. Но за Запада това е зов за събуждане: среща на върха в столицата на държава, блокираща подкрепата за Украйна, изглежда като отстъпка на Москва.

Селеста Валандер, експерт в Центъра за нова американска сигурност, предупреждава, че ако срещата завърши без конкретни резултати, Путин ще има възможност да „изпрати на света сигнал, че контролира ситуацията“.

Зеленски е останал изненадан

Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му са останали изненадани от съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че се е съгласил с Владимир Путин да проведе нова среща в Унгария, съобщава Axios.

Според изданието, украинският лидер, който пристигна във Вашингтон в четвъртък, е изразил предпазлив оптимизъм през последните дни преди срещата си с Тръмп. Киев се е надявал, че Белият дом ще се съгласи да прехвърли далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.

Малко след кацането на Зеленски във военновъздушната база „Андрюс“ обаче се появиха съобщения, че Тръмп вече е разговарял с Путин и се е съгласил да се срещне с него в Будапеща, столицата на държава, която Киев смята за една от най-малко приятелски настроените към Украйна.

„Украинският президент и екипът му бяха изненадани от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария“, пише изданието.

Днес предстои среща между Тръмп и Зеленски. Тя бе коментирана от ръководителя на президентската администрация в Киев Андрий Ермак. Пред Axios той обяви, че двамата лидери са разговаряли по защитена линия два пъти, но остават въпроси, които изискват лично обсъждане.

„Президентите се разбират. Те веднага започнаха да говорят много конкретно. Фактът, че толкова бързо се съгласиха на среща, показва, че сме приятели и партньори“, каза Йермак.

Той добави, че Зеленски е казал на Тръмп, че „все още е готов да се срещне с Путин във всякакъв формат и навсякъде по света“, освен в Русия или Беларус.