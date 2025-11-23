Ердоган заяви, че ще разговаря с Путин в понеделник

Днес турският президент се срещна с френския си колега Макрон

OFFNews 23 ноември 2025 в 14:30 430 0
Реджеп Тайип Ердоган. Снимка: AP Photo/Jerome Delay.

Снимка Снимка: AP Photo/Jerome Delay/БТА
Реджеп Тайип Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че ще разговаря с Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че Турция ще направи всичко по силите си за да проправи път към мир в Украйна. 

Той допълни, че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин.

Пак днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на турския президент.

Той каза това във връзка с обсъждането на предложението за слагане на край на войната, изготвено от САЩ.

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия, отбелязва агенцията. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.

