ЕП отхвърли законопроект на ЕС за мониторинг на горите

Европейският парламент отхвърли предложение за Закон на ЕС за мониторинг на горите. При гласуването в Страсбург 370 законодатели гласуваха против предложението, 264 го подкрепиха, а девет се въздържаха.

Представители на групата на консервативната Европейската народна партия (ЕНП), която включва партията на германския канцлер Фридрих Мерц, и групата на десните Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), която включва партията на италианския премиер Джорджа Мелони, гласуваха против предложението, предаде ДПА.

Освен това депутати от крайнодесните групи също се противопоставиха на закона за мониторинг на горите. Двадесет либерали и двама социалдемократи също гласуваха против предложението.

С това гласуване Европейският парламент отхвърля предложението на Европейската комисия на първо четене.

ЕК представи законодателното предложение през ноември 2023 г. с цел запълване на пропуските в информацията за състоянието на горите, за да направи горите по-устойчиви на трансгранични заплахи като вредители, суши и горски пожари.