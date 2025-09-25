Елена Зеленска: Срещнах се с Мелания. Говорихме си за защитата на децата

Срещнах се с първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Обсъдихме общите за нас ценности, преди всичко защитата на децата и тяхното детство, написа в канала си в Телеграм съпругата на президента на Украйна Елена Зеленска.

По-рано американските медии съобщиха, че Мелания Тръмп е отказала среща.

"Благодаря на госпожа Мелания за подкрепата към Украйна. Особено за вниманието към децата, които станаха жертви на жестоката война на Русия срещу Украйна. В частност, за писмото - призив към Путин за мир за децата", разказва Зеленска. "Не спирам да повтарям, че силно вярвам в ефективността на меката сила – в човечността, съпричастността и способността да променяме реалността към по-добро. Убедена съм, че с общи усилия можем да помогнем на всички деца, нуждаещи се от помощ", добави тя и благодари на съпругата на президента на САЩ за срещата.

Преди дни Тръмп се срещна със Володимир Зеленски, след което реториката му към Украйна се промени: той започна да казва, че Киев може да върне загубените територии с помощта на Европа и НАТО, напомня Би Би Си.