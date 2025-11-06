Експлозия в завод за водород и азот в Мисисипи причини изтичане на амоняк, жителите се евакуираха

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви, че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.

Няма съобщения за загинали или ранени.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви, че операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност.

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения.

Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.