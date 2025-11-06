Експлозия в завод за водород и азот в Мисисипи причини изтичане на амоняк, жителите се евакуираха

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес.
Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви, че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.
Няма съобщения за загинали или ранени.
Министерството на околната среда на Мисисипи заяви, че операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност.
Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения.
Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.
????#BREAKING: A massive hazardous explosion has taken place at a chemical plant involving anhydrous ammonia Residents have been evacuated⁰⁰????#YazooCity | #Mississippi⁰⁰At this time Numerous emergency and hazmat crews are currently on the scene in Yazoo City, Mississippi, after… pic.twitter.com/19ADaVyY6L— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 6, 2025
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДНСК започва проверки в 25 землища за застроени речни корита
Гърция с мерки, за да изкара празните жилища на пазара
Прокурор Наташа се отрече от православието, стана вещица и си смени името
Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война