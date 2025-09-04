ЕК отрече да е твърдяла за целенасочена намеса при случая със самолета на Урсула фон дер Лайен

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия.

Това заяви говорител на Европейската комисия (ЕК) на пресконференция в отговор на въпроси, цитиран от БТА.

По думите му, случаят не е изолиран, тъй като има множество сигнали за заглушаване на GPS, особено по източните граници на ЕС, което затруднява движението на самолети и кораби. Затова Европейската комисия търси общоевропейско решение.

Говорителят уточни, че българските власти сами решават какви мерки да предприемат и че Европейската комисия няма възможност да разследва случая самостоятелно.

"Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала", посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.

Говорителят опроверга твърденията на вестник „Файненшъл таймс“, според който самолетът е обикалял над Пловдив час и половина, преди да се приземи, и че пилотите са използвали "хартиени навигационни карти". Той подчерта, че Европейската комисия никога не е посочвала конкретно колко е било закъснението на полета.

Следващата седмица сряда Европейската комисия ще направи изявление пред евродепутатите по повод заплахите за въздухоплаването и корабоплаването от заглушаването на GPS-сигналите. Това сочи дневният ред за предстоящата идната седмица сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Предвижда се ЕК и евродепутатите да обсъдят спешната нужда от осигуряване на устойчивост срещу заглушаването на тези сигнали.