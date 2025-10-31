ЕК напомня: Истанбулската конвенция важи за всички държави в ЕС, дори при отказ от нея

Европейската комисия уточни днес, че държавите членки на ЕС са длъжни да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори да не са ратифицирали документа, или ако са решили да се оттеглят по-късно след ратификацията.

Говорител на Комисията припомни, че Европейският съюз официално се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие през 2023 г. По думите му някои части от документа вече две години се прилагат задължително във всички държави членки.

Изявлението беше направено в отговор на журналистически въпрос, свързан със стъпките, предприети от Латвия за оттегляне от конвенцията. Говорителят уточни, че решението по този въпрос все още не е подписано от латвийския президент и докато това не се случи, ЕК ще се въздържи от коментар.

Той добави, че за да се започне наказателна процедура срещу дадена държава, трябва да има ясно правно основание.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 година. Документът не бе ратифициран от всички държави от Съвета на Европа, а Турция, която премина през ратификация, се оттегли през 2021 година.