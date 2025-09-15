Джей Ди Ванс ще бъде водещ на ''Шоуто на Чарли Кърк''

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че ще бъде водещ на "Шоуто на Чарли Кърк" в чест на покойния си приятел. 31-годишният Кърк беше убит, докато говореше по време на събитие в университета Юта на 10 септември.

Влиятелният десен активист беше основател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA - консервативно младежко движение. Съпругата му Ерика се закле да продължи работата му.

Джей Ди Ванс обяви, че "Шоуто на Чарли Кърк", на което той ще бъде домакин, ще се излъчи на живо в 12:00 ч. източно местно време в понеделник, 15 септември. То може да бъде гледано и по Real America's Voice и Salem News Channel, както и в Rumble.

Вицепрезидентът призова хората да се присъедният към него, за да отдадат почит на Кърк.