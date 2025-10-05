Две деца за загинали при стрелба в Хюстън

Две деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградие на Хюстън, щата Тексас, съобщи ABC.
Шерифската служба на окръг Бразория обяви, че полицаи са се отзовали на сигнали за стрелба на стоянка за камиони вчера и са открили две застреляни деца – на 4 г. и на 13 г.
Две други деца – на 8 г. и на 9 г., са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са в критично състояние.
Всички, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани, съобщи шерифската служба.
„Към момента няма заплаха за общността“, се посочва в публикацията на полицията във Фейсбук.
Засега властите не дават подробности за причините за стрелбата.
„Въпреки че подробностите все още се изясняват, загубата на две деца по такъв начин е трагедия. В мислите си сме със семейството и всички засегнати, докато продължаваме да търсим повече информация за тази ситуация“, написаха още от шерифската служба.
2970
1
05.10 2025 в 09:33
