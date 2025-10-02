Два самолета се сблъскаха на летище в Ню Йорк

Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщава CBS News.
Сблъсъкът между двата самолета на Endeavor Air е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия.
Ударът е бил с ниска скорост и е станал между полет 5047 на Endeavor Air, пристигащ от Шарлът, Северна Каролина, и полет 5155 на Endeavor, който е трябвало да излети за Роаноук, Вирджиния.
На борда на двете машини имало общо 93 пътници и членове на екипажите.
Един човек е откаран в болница, но няма опасност за живота му. Има и леко ранена стюардеса.
Властите заявиха, че операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.
Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще работи с всички власти, за да преразгледа мерките за безопасност.
02.10 2025 в 10:24
02.10 2025 в 10:03
02.10 2025 в 09:58
Опс забравих че, перчема още в стъпването си като ''президент'' уволни един куп диспечери, и си назначи негови..
