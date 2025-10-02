Два самолета се сблъскаха на летище в Ню Йорк

OFFNews 02 октомври 2025 в 09:47 502 3
Снимка X
Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщава CBS News.

Сблъсъкът между двата самолета на Endeavor Air е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия.

Ударът е бил с ниска скорост и е станал между полет 5047 на Endeavor Air, пристигащ от Шарлът, Северна Каролина, и полет 5155 на Endeavor, който е трябвало да излети за Роаноук, Вирджиния. 

На борда на двете машини имало общо 93 пътници и членове на екипажите.

Един човек е откаран в болница, но няма опасност за живота му. Има и леко ранена стюардеса. 

Властите заявиха, че операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.

Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще работи с всички власти, за да преразгледа мерките за безопасност.

    Коментари
    3537

    3

    Деспин Митрев

    02.10 2025 в 10:24

    -0
    +0
    "операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати"

    2970

    2

    Джендо Джедев

    02.10 2025 в 10:03

    -0
    +0
    Краснов да туитне "Левичарски тероризъм" и всичко ще е наред. А, да, и да уволни още 100-ина диспечера и инструктора. Ще потекат реки от мед и масло. ;)

    3060

    1

    helper68

    02.10 2025 в 09:58

    -0
    +2
    Айде ве неоже да бъде, най технологичните в всета да допуснат такава грешка..
    Опс забравих че, перчема още в стъпването си като ''президент'' уволни един куп диспечери, и си назначи негови..
     
    X

