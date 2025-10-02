Два самолета се сблъскаха на летище в Ню Йорк

Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщава CBS News.

Сблъсъкът между двата самолета на Endeavor Air е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия.

Ударът е бил с ниска скорост и е станал между полет 5047 на Endeavor Air, пристигащ от Шарлът, Северна Каролина, и полет 5155 на Endeavor, който е трябвало да излети за Роаноук, Вирджиния.

На борда на двете машини имало общо 93 пътници и членове на екипажите.

Един човек е откаран в болница, но няма опасност за живота му. Има и леко ранена стюардеса.

Властите заявиха, че операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.

Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще работи с всички власти, за да преразгледа мерките за безопасност.