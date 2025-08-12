Дронове на ГУР удариха единствения завод в Русия за производство на хелий за ракети

Дронове на Главното управление за разузнаване на Украйна нанесоха удар по "Оренбургския хелиев завод" в Русия, съобщават от източници от разузнаването на УНИАН.

Оренбургска област се намира на южната граница на Русия с Казахстан, а хелиевият завод е разположен на около 1200 километра от фронтовата линия в Украйна.

Твърди се, че удареното предприятие е единственото в Руската федерация, което произвежда критично важния компонент за производството на ракети - в космическата индустрия и авиационната промишленост.

Местните жители са видели прелитащи безпилотни летателни апарати и са съобщили за серия от експлозии в района на завода. Около 20 часа снощи руските власти са взели решение да затворят участък от федералната магистрала М-5 ''Урал'' в района на населените места Переволоцкое и Холодные Ключи - а именно там се намира ключовият за Кремъл завод.

"Оренбургският хелиев завод е единственото предприятие за производство на хелий в Руската федерация и едно от най-големите в Европа, с годишен капацитет за преработка на около 15 млрд. куб. м природен газ. Хелият се използва широко в производството на ракети, космическата индустрия и авиационната промишленост. Целта, атакувана от военното разузнаване, е пряко свързана с агресията на Русия срещу Украйна и е един от ключовите обекти на руския военно-промишлен комплекс“, твърди източникът на украинската агенция.

Снощи временният губернатор на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи, че два дрона са били свалени над региона, без да коментира евентуални щети или жертви. Тази сутрин местните власти пак предупредиха за потенциална дронова атака.

Руските медии обаче настояват, че макар заводът за хелий в Оренбург да е бил единственият производител на хелий в страната преди 2021 г., от 2025 г. Русия експлоатира и завода за преработка на газ „Амур“ на „Газпром“ в Близкия Изток, както и завод за хелий в област Иркутск, отбелязва Kyiv Independent.