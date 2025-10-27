Дрон удари микробус в руската Брянска област, има убит и ранени

Дрон порази микробус в Брянска област в Русия, като уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната област, граничеща с Украйна.

Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, според кмета на града Сергей Собянин. На места са паднали отломки от свалените дронове.

Заради атаката две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс и БТА.