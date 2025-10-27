Дрон удари микробус в руската Брянска област, има убит и ранени

Две летища в Москва бяха затворени заради атака с дронове

OFFNews 27 октомври 2025 в 07:22 1261 4
Летището в Домодедово

Снимка Архив
Дрон порази микробус в Брянска област в Русия, като уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната област, граничеща с Украйна. 

Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.  

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, според кмета на града Сергей Собянин. На места са паднали отломки от свалените дронове. 

Заради атаката две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс и БТА. 

    Mumko

    27.10 2025 в 09:37

    Mateevk
    Преди време бяха изчислили, че ако за ден се спрат военните разходи по света, с тези пари ще може да се обезпечи образованието на всички деца по света за около 9 години....

    Mateevk

    27.10 2025 в 09:00

    Само да си представим ако поне половината от тези луди пари за оръжия и война, отиваха за смислени неща. Но не би. Все някой застрашава Русия и се кани да я нападне и унищожи. Русия, която:
    - заема една осма от сушата
    - е най-ядрената държава в света
    - е постоянна членка на Съвета за сигурност

    Нима това не стига, за да не посмее никой да я напада, ами трябва и още и още да се харчи за страховити оръжия, с които да се плаши потенциалния враг?

    craghack

    27.10 2025 в 08:52

    За съжаление е вярно. Руснаците никога не са живели толкова добре, та вярваха на Путин, когато им каза, че операцията ще е за 3 дни и те няма да усетят. А дано им излезе през носа!

    Джендо Джедев

    27.10 2025 в 08:11

    Тия клети крепостници май си живуркаха по-добре преди Батюшката им да реши да се изживява като фюрер, а? ;)

     