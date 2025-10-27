Дрон удари микробус в руската Брянска област, има убит и ранени

Дрон порази микробус в Брянска област в Русия, като уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната област, граничеща с Украйна.
Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.
Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, според кмета на града Сергей Собянин. На места са паднали отломки от свалените дронове.
Заради атаката две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс и БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1605
4
27.10 2025 в 09:37
Преди време бяха изчислили, че ако за ден се спрат военните разходи по света, с тези пари ще може да се обезпечи образованието на всички деца по света за около 9 години....
5129
3
27.10 2025 в 09:00
- заема една осма от сушата
- е най-ядрената държава в света
- е постоянна членка на Съвета за сигурност
Нима това не стига, за да не посмее никой да я напада, ами трябва и още и още да се харчи за страховити оръжия, с които да се плаши потенциалния враг?
1948
2
27.10 2025 в 08:52
2970
1
27.10 2025 в 08:11
Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София
Какво е ''Буревестник'': Руската ракета с ядрено задвижване, която носи ядрена бойна глава
Новите санкции за ''Лукойл'' ще влязат в сила след месец
Какво е ''Буревестник'': Руската ракета с ядрено задвижване, която носи ядрена бойна глава
Атанасов за опасността от руска атака през язовир Искър: Там няма бараки, а масивни постройки на 11 декара