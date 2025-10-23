Дрогиран румънец се опита да нахлуе с автомобил в двора на руското посолство в Букурещ

Румънец се опита да нахлуе с автомобил в двора на руското посолството в Букурещ тази нощ, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Инцидентът е станал след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък.
Охранител от румънската жандармерия, разположен пред дипломатическата мисия, е успял да спре автомобила преди той да навлезе в периметъра на посолството. На място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.
53-годишният румънски гражданин се е опитал да избяга, но след като служителите на реда блокирали колата, се е предал. Установено е също, че мъжът е бил с временно отнето свидетелство за управление.
Направен е тест за наркотици на румънеца. Резултатите показали наличие на две забранени субстанции в кръвта - бензодиазепин и амфетамин.
Мъжът е бил отведен в Националния институт по съдебна медицина за вземане на биологични проби.
От румънската жандармерия уточняват, че сигурността на посолството не е била застрашена и при инцидента няма пострадали или сериозни материални щети.
23.10 2025 в 12:05
