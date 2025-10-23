Дрогиран румънец се опита да нахлуе с автомобил в двора на руското посолство в Букурещ

OFFNews 23 октомври 2025 в 10:11 392 1
Посолството на Русия в Букурещ

Снимка Romania Insider
Посолството на Русия в Букурещ

Румънец се опита да нахлуе с автомобил в двора на руското посолството в Букурещ тази нощ, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА. 

Инцидентът е станал след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък.

Охранител от румънската жандармерия, разположен пред дипломатическата мисия, е успял да спре автомобила преди той да навлезе в периметъра на посолството. На място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.

53-годишният румънски гражданин се е опитал да избяга, но след като служителите на реда блокирали колата, се е предал. Установено е също, че мъжът е бил с временно отнето свидетелство за управление.

Направен е тест за наркотици на румънеца. Резултатите показали наличие на две забранени субстанции в кръвта - бензодиазепин и амфетамин.

Мъжът е бил отведен в Националния институт по съдебна медицина за вземане на биологични проби.

От румънската жандармерия уточняват, че сигурността на посолството не е била застрашена и при инцидента няма пострадали или сериозни материални щети.

    142

    1

    Октим

    23.10 2025 в 12:05

    -0
    +0
    Интересно ми е каква е причината? Ако е искал да вдигне пАсоля във въздуха, това, че са го заловили е най-голямата и непростима грешка!
     
