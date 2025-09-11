Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руската пропаганда

Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава, и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.
Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.
Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за всяване на паника. Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.
Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна. „По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.
Ограниченията влязоха в сила 1:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.
От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението. Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.
Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5129
3
11.09 2025 в 13:21
3420
2
11.09 2025 в 12:48
242
1
11.09 2025 в 12:31
За година: 13% ръст на пациентите със сърдечна недостатъчност в активна възраст
''България е по-заплашена от Полша. Тук руските дронове могат да достигнат по-лесно''
Синдикатът на МВР: Случаят с пребития полицейски шеф в Русе се употребява политически
Три протеста днес и утре искат свобода за Благомир Коцев и задържаните младежи в Русе
Синдикатът на МВР: Случаят с пребития полицейски шеф в Русе се употребява политически
''България е по-заплашена от Полша. Тук руските дронове могат да достигнат по-лесно''
Вълчев: Нито един ученик няма да учи религия насила