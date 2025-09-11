Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руската пропаганда

Премиерът Доналд Туск

Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава, и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия. 

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за всяване на паника. Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта. 

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна. „По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

Ограниченията влязоха в сила 1:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението. Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение. 

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша. 

    5129

    3

    Mateevk

    11.09 2025 в 13:21

    -0
    +0
    Тука вече опорката за украинска провокация се вихри с пълна сила от Копейкин.

    3420

    2

    avitohol

    11.09 2025 в 12:48

    -0
    +3
    Ами така работи истинско правителство не като нашите смешници-управляващи саморазпространители на провокации.

    242

    1

    Октим

    11.09 2025 в 12:31

    -0
    +10
    От поколения насам поляците ненавиждат ру卐ките уроди повече от чумата и честно казано ми е интересно как има още някои, които да им вярват ...!?
     
