Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руската пропаганда

Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава, и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за всяване на паника. Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна. „По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

Ограниченията влязоха в сила 1:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението. Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша.